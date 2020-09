Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss PKW geführt

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 29.09.2020, gegen 11.15 Uhr, wurde in der Kurfürstenstraße in Bad Bergzabern ein 32jähriger Mann aus dem Kreis SÜW mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle musste festgestellt werden, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

