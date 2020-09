Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Ist Ihr Anwesen sicher?

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Ein Einbruch ins eigene Wohnanwesen kann für die Bewohner zum Albtraum werden. Dabei ist die psychische Belastung oft schlimmer als der materielle Schaden. Deshalb ist Prävention sehr wichtig. Einbrecher suchen und finden Schwachstellen, auch an Ihrer Wohnung oder an Ihrem Geschäft. Lassen Sie sich von der Polizei produktneutral, unverbindlich, fachmännisch und kostenlos beraten. Sie haben Fragen zum Einbruchsschutz? Die Bezirksbeamten der Polizeiinspektion Edenkoben und die zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz beraten Sie zu allen Fragen des Einbruchsschutzes kostenfrei und neutral. Es besteht auch das kostenfreie Angebot einer Grundschutzberatung. Dies kann in Anspruch genommen werden durch Bewohner von Einfamilienhäusern und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Ferner ist die kostenfreie Beratung vor Ort auch möglich für Gewerbebetriebe aller Art, z. B. Büros, Praxen, Restaurants, Ladengeschäfte, Werkstätten. Telefonische Erreichbarkeiten: Zentrale Prävention des Polizeipräsidium Rheinpfalz 0621 9630, PHK Ralph Tretter 06323 955 121, PHK Jörg Peter 06323 955 240, PHK Stefan Kraus 06323 955 248.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell