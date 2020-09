POL-PDLD: Maikammer - Versuchter Einbruchsdiebstahl

Polizeidirektion Landau

Unbekannte sind gestern (28.09.2020) in den frühen Morgenstunden in eine Bäckerei in der Hartmannstraße eingebrochen. Mit brachialer Gewalt wurde die Eingangstür aufgedrückt und sich so Zugang zum Thekenbereich verschafft. Vermutlich wurde der Täter gestört und flüchtete. Entwendet wurden ersten Ermittlungen zufolge nichts. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

