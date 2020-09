Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Getankt, aber keinen Treibstoff

Edenkoben (ots)

In einer Tankstelle am Landauer Weg steckte gestern Mittag (29.09.2020, 12.45 Uhr) ein alkoholisierter, 37 Jahre alter Mann zwei Dosen alkoholische Getränke ein und verließ den Verkaufsraum, ohne zu bezahlen. Nachdem er die Spirituosen getankt hatte, begab er sich nach Hause, wo ihn die Polizei antreffen konnte. In einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahl muss der Mann sich nun verantworten.

