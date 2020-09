Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Taschendiebstahl im Bus

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 29.09.2020, um 20.30 Uhr, fuhr eine 48jährige Frau aus Bad Bergzabern mit dem Bus von Landau nach Bad Bergzabern. Während der Fahrt wurde sie von einem Mann, ca. 60-65 Jahre, ca. 165 cm groß, kurze grau melierte Haare, in ein Gespräch verwickelt. Als sie in Bad Bergzabern aus dem Bus ausgestiegen war, bemerkte sie, dass ihr Rucksack offenstand und ihr Handy sowie Bargeld entwendet wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 670 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

