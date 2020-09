Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Unbekannter versucht nachts über den Balkon in eine Wohnung einzudringen

Leichlingen (ots)

Letzte Nacht (04.09.), gegen 02:30 Uhr, hat ein Unbekannter versucht, über einen Balkon in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzusteigen.

Der 14-jährige Sohn der Mieter einer Wohnung in Hochparterre in der Straße Am Büscherhof war durch Geräusche vom Balkon wach geworden. Er sah einen Mann an seinem Fenster, der einen langen Gegenstand durch das auf Kipp stehende Fenster schob, um das Fenster zu öffnen. Der Junge rief seine Eltern, drückte den langen Gegenstände zurück und schloss zügig das Fenster. Der Täter fragte ihn daraufhin nach Zigaretten und hielt sich noch einen Moment auf dem Balkon auf, bevor er vor dem Vater des Jungen flüchtete und vom Balkon sprang.

In der Nachbarschaft soll der Unbekannte ebenfalls versucht haben, Gegenstände vom Balkon zu entwenden.

Beschrieben wird der Mann wie folgt: Deutscher, circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Statur, längliches Gesicht, schmale Nase, schwarze Mütze, grauer Pullover, schwarze kurze Hose.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02202 205-0, falls jemand die Person gesehen hat. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell