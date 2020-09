Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Lkws aufgebrochen, während die Fahrer schliefen

Rösrath (ots)

An der Autobahnraststätte Königsforst West sind schlafende Lkw-Fahrer von Dieben überrascht worden.

Gemeinsam mit seiner Frau hatte ein Lkw-Fahrer sein Gespann am Abend des 02.09. Uhr auf dem Rastplatz an der A3 Königsforst West zwischen anderen Lkws geparkt. Danach legte sich das Ehepaar im Lkw schlafen. Kurz nach Mitternacht (03.09., 00:30 Uhr) wurde der Fahrer wach und sah die Beifahrertür offen stehen. Ein Fremder wühlte in seinen persönlichen Sachen. Als er den Mann ansprach, flüchtete der in Richtung der Gebäude. Etwa 20 Minuten später schlug jemand gegen den Lkw. Wieder war es der Fremde, wieder flüchtete der. Daraufhin verständigte der Lkw-Fahrer die Polizei. Die Beamten konnten Aufbruchsspuren an der Beifahrerseite erkennen.

Während der Anzeigenaufnahme fiel den Polizisten ein anderer Lkw auf, an dem die Beifahrertür offen stand. Sie weckten den fest schlafenden Fahrer, der nichts von dem Aufbruch der Lkw-Türe mitbekommen hatte. In der Mittelkonsole lag seine Geldbörse. Das Bargeld daraus fehlte.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

