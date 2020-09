Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Polizei sucht Zeugen nach Vandalismus am Bahnhof Rösrath

Letzte Woche, in der Nacht zu Donnerstag (27.08.), haben Unbekannte am Bahnhof in Rösrath an der Hauptstraße einen Eimer mit Bitumen ausgegossen und dadurch einen Schaden von rund 3.000 Euro verursacht.

Die Unbekannten hatten die zähe schwarze Masse aus einem Eimer auf den Bürgersteig und über zwei E-Bikes ausgegossen. Der entleerte Eimer wurde später wenige Meter entfernt auf einer Baustelle vorgefunden. Die Tat muss zwischen Mitternacht und 07:00 passiert sein.

Wer in der betreffenden Nacht am Bahnhof Rösrath oder in der Umgebung etwas beobachtet hat, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

