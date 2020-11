Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen- Einbruch in Friedhofsgarage - Minikipper entwendet

KamenKamen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (03.11.2020) drangen unbekannte Täter auf das Friedhofsgelände an der Heerener Straße ein, indem sie ein Tor der Umzäunung aufbrachen. Anschließend hebelten sie eine Garage auf und entwendeten daraus zwei Minikipper und diverses Werkzeug, darunter Schubkarren, Fettspritzen und Benzinkanister.

Ein Minikipper wurde in unmittelbarer Nähe wegen eines Defektes zurückgelassen. Ebenso konnten an der Straße In der Bredde Werkzeuge aufgefunden werden. Der zweite Minikipper der Marke Schmitz wurde von den Tätern komplett entwendet.

Wer hat Verdächtiges bemerkt oder kann Angaben zu dem entwendeten, grünen Minikipper machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

