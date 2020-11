Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Wohnung - Terrassentür aufgehebelt

SchwerteSchwerte (ots)

Am Donnerstag (05.11.2020), in der Zeit zwischen 17:45 und 18:05 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung in der Lohbachstraße in Schwerte.

Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht ermittelt werden.

Zeugen haben in Tatortnähe einen verdächtigen grünen Kleinwagen (vermutlich Opel Corsa) gesehen. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht, ist bislang unklar.

Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Relevante Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304/921 3320 oder 921 0.

