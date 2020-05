Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (20.05.), zwischen 8 und 12 Uhr, parkte eine 19-Jährige ihren Opel Corsa in der City-Tiefgarage in der Dippelstraße. Als sie später zurückkam, stellte die junge Frau Beschädigungen an der hinteren Beifahrertür fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der verursachte Schaden 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

