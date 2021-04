Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Pkw - Scheibe eingeschlagen

Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) (ots)

Eine Seitenscheibe an einem Firmenbus wurde eingeschlagen. Diese Feststellung machten Bauarbeiter am Montagmorgen, bevor sie mit ihren Arbeiten im Ort beginnen wollten. Im Innern wurden zwei Päckchen Zigaretten von den Langfingern entwendet. Das Fahrzeug stand vor einer Lagerhalle in der Saarstraße am Ortsausgang in Richtung Wiesweiler. Zeugen, die im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Saarstraße gesehen haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06382-9110 bei der Polizeiinspektion Lauterecken melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell