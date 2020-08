Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Jugendliche von unbekanntem Quartett beraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Gegen 21 Uhr wurde am Mittwochabend (12. August) ein junges Pärchen (14 und 17 Jahre alt) auf dem Uettelsheimer Weg am dortigen See und Naherholungsgebiet von Unbekannten beraubt. Die beiden Geschädigten hielten sich an einem in der Nähe befindlichen Pavillon auf, als vier junge Männer vorbeikamen und nach Zigaretten fragten. Einer der Jungen soll sich als "Murat" vorgestellt haben. Dann habe einer der Tatverdächtigen den Jungen an den Armen festgehalten, während ein anderer ein Handy aus dessen Hosentasche nahm und ein weiterer dessen Rucksack durchstöberte. Unter Mitnahme des Smartphones (Marke Huawei) und anderer persönlicher Gegenstände flüchteten die Täter zu Fuß - nicht ohne dem Pärchen zu drohen, dass es Folgen haben würde, wenn sie die Polizei riefen. Beide Geschädigte blieben unverletzt. Der Haupttäter soll etwa 18 - 20 Jahre alt sein und 1,85 m bis 1,90 m groß. Er hatte kurzes, dunkles Haar, trug einen Vollbart und eine Halsgoldkette, ist von muskulöser Gestalt und hatte ein weißes Tanktop an sowie weiß-rote Nike-Sportschuhe. Das Quartett soll einen kleinen Hund mit schwarz-weißem Fell dabeigehabt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zur Identität der Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13, Telefon 0203-2800.

