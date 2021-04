Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß auf Ampelkreuzung - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Samstag (10.04.), gegen 12:45 Uhr, stießen zwei Pkw an der Kreuzung der Bundesstraße 477 mit der Landstraße 142 zusammen. Auch ein Ampelmast wurde in Mittleidenschaft gezogen. Bei dem Zusammenstoß erlitten eine 55-jährige Beteiligte und ihr 48-jähriger Unfallgegner Verletzungen. Die Autos mussten abgeschleppt werde.

Zu den genauen Umständen ermittelt nun das Verkehrskommissariat der Polizei. Gesucht werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben hinsichtlich der Ampelschaltung zum Zeitpunkt der Kollision machen können. Das Verkehrskommissariat nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell