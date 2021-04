Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfall im Kreuzungsbereich - zwei Recklinghäuser verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf dem Knöchel verletzten sich am Donnerstag, gegen 23.15 Uhr, zwei Autofahrer aus Recklinghausen. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Beethovenstraße in Richtung Backumer Tal und überquerte die Kreuzung Beethovenstraße/ Über den Knöchel. Dabei stieß er mit einem 43-jährigen Autofahrer aus zusammen, der auf dem Knöchel in Richtung Westerholter Straße fuhr. Der 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, der 43-Jährige verletzte sich leicht. Der schwer Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro.

