Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahndung nach Ladendiebstahl mit Foto

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger betrat am 11.08.2020 ein Geschäft in Recklinghausen, ging in die Damenboutique und füllte seine Kühltasche mit drei Stapeln T-Shirts. Anschließend verließ er das Geschäft ohne die Waren zu bezahlen. Die Tatzeit liegt zwischen 14:25 Uhr und 14:40 Uhr.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/recklinghausen-ladendiebstahl

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell