Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrerin prallt gegen Traktor-Anhänger

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hervester Straße ist am frühen Mittwochnachmittag eine Frau leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 21-Jähriger aus Reken mit seinem Traktor samt Anhänger gegen 14.35 Uhr auf der Hervester Straße Richtung Halterner Straße unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 34-jährige Autofahrerin aus Dorsten. Wenige hundert Meter vor der Kreuzung prallte die Frau dann auf den Anhänger des Traktors. Das Auto der 34-Jährigen drehte sich und kam im Gegenverkehr zum Stehen. Die Frau wurde leicht verletzt. Ihre beiden Kinder, die mit im Autos saßen, blieben unverletzt. Sie wurden noch vor Ort in einem Rettungswagen untersucht. Auch der Traktorfahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr von der Polizei geregelt.

