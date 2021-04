Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

An der Klopstockstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Passat und entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Dienstag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:45 Uhr.

Oer-Erkenschwick:

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit von 21:20 Uhr bis 21:49 Uhr einen auf dem Seitenstreifen der Holtgarde geparkten schwarzen SUV. Die Unfallörtlichkeit liegt kurz vor der Ahsener Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Aufgefundene Fahrzeugteile am Unfallort lassen darauf schließen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Nissan Micra handeln könnte. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 6.000 Euro.

Bottrop:

Eine Unfallflucht ereignete sich am Dienstag, zwischen 8 Uhr und 13 Uhr, in einem Parkhaus an der Böckenhoffstraße. Ein schwarzer Opel Astra wurde beschädigt. Konkrete Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bisher nicht vor. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

