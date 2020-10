Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Auto landete im Straßengraben

Ankum (ots)

Am Montagabend kam es auf der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann leicht verletzt wurde. Der 20-Jährige war gegen 19.25 Uhr mit seinem Honda Civic von der B218 kommend in Richtung Ankum unterwegs, als er einen vor sich fahrendes Traktor-Gespann offenbar zu spät bemerkte. Der Eggermühlener versuchte noch nach links auszuweichen, touchierte dabei allerdings das Heck des Anhängers und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Beim Aufprall im dortigen Straßengraben zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Wagen des jungen Mannes hatte nur noch Schrottwert und wurde abgeschleppt.

