Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf- Parkplatzunfall durch 93-jährigen Senior

Herdorf (ots)

Am 07.10.2020, gegen 15:25 Uhr wollte ein 93-jähriger Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Herdorf aus einer Parktasche ausparken. Bei diesem rückwärts gerichteten Fahrmanöver stieß der betagte Senior gegen einen anderen geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 2000EUR.

