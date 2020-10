Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Neuwied, Beverwijker Ring 2 (ots)

Die 26-jährige Geschädigte stellte ihren weißen Audi A1 gegen 07:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrum im Beverwijker Ring 2 in Neuwied ab. Als sie um 16:00 Uhr wieder zurück an ihr Auto kam, bemerkte sie einen Schaden linksseitig an der Frontstoßstange, welcher vermutlich durch ein aus- bzw. einparkendes Fahrzeug verursacht wurde. Zeugen, die den Vorfall eventuell beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter pineuwied@polizei.rlp.de oder unter 02631-8780 zu melden.

