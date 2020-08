Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rollerfahrer unter Einfluss von Kokain

Hildesheim (ots)

Söhlde: In den Abendstunden des 02.08.2020, entschließt sich eine Einsatzbesatzung des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth in Söhlde, in der Straße Hinterm Knick, nahe des dortigen Sportplatzgeländes, ein Kleinkraftrad und dessen Fahrzeugführer zu kontrollieren. Bei dieser Kontrolle wird ein Drogenschnelltest durch freiwillige Abgabe von Urin durchgeführt, welcher positiv auf Kokain anschlägt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird eine Blutentnahme durchgeführt. Der 16jährige Proband muss sich nun wegen einer schwerwiegenden Verkehrsordnungswidrigkeit sowie einem Strafverfahren bezüglich des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Zudem wird ihm eine Weiterfahrt von sämtlichen Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr für 24 Stunden untersagt.

