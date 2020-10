Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Praxisräume

Osnabrück (ots)

An der Martinistraße, unweit der Adolfstraße, kam es in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen zu einem Einbruchdiebstahl in eine Ergotherapiepraxis. Ein unbekannter Täter betrat den Gebäudekomplex mutmaßlich durch den Haupteingang und verschaffte sich später gewaltsamen Zutritt zu den Praxisräumen. Entwendet wurde eine zweistellige Summe Bargeld, der entstandene Sachschaden übersteigt das Diebesgut. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/324-2215.

