Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Aufmerksame Nachbarn verhindern Wohnhauseinbruch

Bad Essen (ots)

In der Straße "Im Gollrott" versuchte ein unbekannter männlicher Täter am Sonntagabend in ein Wohnhaus einzubrechen. Eine aufmerksame Nachbarin vernahm gegen 20 Uhr auffällige Geräusche in der Nachbarschaft und informierte weitere Nachbarn. Ein Nachbar begab sich nach draußen, um nach dem Rechten zu sehen. Dabei stellte er einen unbekannten Mann fest, der nach seiner Entdeckung die Flucht in Richtung "Am Göslings Siek" ergriff. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ, dafür konnten Spuren gesichert werden.

Der geflüchtete Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- ca. 30-40 Jahre alt

- ca. 180 cm groß

- glatte, dunkle Haare

- schwarze Steppjacke

- dunkle Jeans

Wer Hinweise zu der Tat oder auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05471/9710 oder 05461/915300.

