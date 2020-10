Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Bauwagen am Pollerweg aufgebrochen

Wallenhorst (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte im Industriegebiet "Schwarzer See" (Pollerweg) einen Bauwagen auf. Der oder die Täter schlugen zwischen Freitagnachmittag (14.15 Uhr) und Montagmorgen (07 Uhr) zu und nahmen unter anderem Elektrogeräte mit. Die Polizei in Wallenhorst bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05407/857000 entgegengenommen.

