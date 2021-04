Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener Radfahrer

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagabend wurde ein 18-jähriger Radfahrer aus dem Donnersbergkreis in der Alsenzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er in starken Schlangenlinien fuhr. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er muss nun wegen Trunkenheit im Verkehr mit einer Geldstrafe rechnen. |pirok

