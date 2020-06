Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei und Staatsanwaltschaft im Einsatz gegen Schleuserbande Schleusung, Zuhälterei und Zwangsprostitution Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Aachen und Bundespolizei

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sankt Augustin, Mönchengladbach, Köln, Bonn, Dortmund, Essen, Clausthal-Zellerfeld (ots)

Nach intensiven Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen hat die Bundespolizei heute (23. Juni 2020) mit über 250 Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei insgesamt acht Wohnungen und Geschäftsräume in Mönchengladbach sowie in Dortmund, Essen, Köln, Bonn und Clausthal-Zellerfeld durchsucht. Insgesamt sind hierbei vier Haftbefehle vollstreckt worden. Bei den vier Festgenommenen handelt es sich um chinesische Staatsangehörige (drei Frauen, ein Mann) im Alter von 28 bis 38 Jahren. Darüber hinaus wurden acht unerlaubt eingereiste bzw. aufhältige weibliche Personen, vermutlich Prostituierte, angetroffen und vorläufig festgenommen.

Der Gruppierung wird vorgeworfen, in mindestens zehn Fällen chinesische Prostituierte vorwiegend über den Luftweg aus China und Spanien in das Bundesgebiet eingeschleust zu haben. Anschließend sollen die Frauen in angemieteten Terminwohnungen ohne behördliche Erlaubnis sexuelle Handlungen gegen Entgelt vorgenommen haben. Die Hauptbeschuldigten sollen für die gesamte Organisation von Reise, Einreise (Schleusung), Aufenthalt, Unterbringung bis hin zur Vermittlung, Buchhaltung und Abrechnung der entgeltlichen sexuellen Handlungen, verantwortlich sein.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen konnten umfangreiche Beweismittel wie Mobiltelefone, Laptops sowie relevante Unterlagen sichergestellt werden, die auf weitere Fälle schließen lassen. Zudem wurden bereits bis zum heutigen Mittag 15.000 EUR Bargeld durch die Bundespolizei beschlagnahmt.

Die Bundespolizei führt das Ermittlungsverfahren seit Sommer 2019 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen. Dem Verfahren liegen u. a. die Straftatbestände des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern (§§ 96, 97 AufenthG), der Zuhälterei (§ 181a StGB), der Zwangsprostitution (§ 232a StGB) sowie des Veruntreuens von Arbeitsentgelt (§ 266a StGB) zugrunde.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Pressestelle

Telefon: +49 (0)2241 238-5555

E-Mail: presse.nrw@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nrw

www.bundespolizei.de



Bundesgrenzschutzstraße 100

53757 Sankt Augustin



Staatsanwaltschaft Aachen

Pressesprecher Staatsanwalt Jan Balthasar

52070 Aachen, Adalbertsteinweg 92

Email: pressestelle@sta-aachen.nrw.de

Telefon: 0241 / 94 25 - 23 109 mobil: 0172 / 10 73 6

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell