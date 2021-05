Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Remshalden-Geradstetten: 7000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Aalen (ots)

Ein 32 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Dienstag kurz vor 9 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Geradstetten bremste er sein Auto ohne Grund stark ab, sodass der hinter ihm fahrende 66 Jahre alte Lkw-Fahrer trotz Vollbremsung auffuhr. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro, der rechte Fahrstreifen musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

