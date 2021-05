Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Zeugen nach Einbruch gesucht

Aalen (ots)

Rosengarten: Verkehrsunfall

Ein 59-jähriger Opel-Fahrer wollte am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr von der L1054 nach links auf die B19 in Richtung Schwäbisch Hall einbiegen. Dabei übersah er eine 29-jährige Ford-Fahrerin, die bereits auf der B19 in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs war. Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6500 Euro entstand.

Crailsheim: Einbruch in Garage - Diebesgut teilweise wiederaufgetaucht

Aus einer Garage in der Alten Steige entwendeten Unbekannte zwischen Freitag 17:15 Uhr du Samstag, 11:35 Uhr ein fahrbares Quad der Marke Polaris, Modell Sportmen 500 HO, sowie weitere Gegenstände.

Am Montag meldeten aufmerksame Zeugen gegen 13:00 Uhr der Polizei, dass am Ortsrand von Goldbach an einem Weiher ein festgefahrenes Quad stehen würde. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass es sich um das oben genannte Fahrzeug handelte. Auch weitere Diebesgut konnte hier unter Reißig versteckt, entdeckt werden.

Das schwarze Herrenfahrrad mit der auffälligen Bauweise fehlt derzeit noch.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich mit Hinweisen zum Einbruch am Freitag oder zu der Person bzw. den Personen, die im Raum Goldbach mit dem gestohlenen Quad unterwegs waren, unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

