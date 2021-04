Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 02./ 03.04.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Harkebrügge - Zimmerbrand in Doppelhaushälfte Am 02.04.2021, gegen 11:10 Uhr kam es in der Straße Achtern Hasenkamp in 26676 Barßel, OT Harkebrügge zu einem Zimmerbrand. Anwohner bemerkten eine Rauchentwicklung aus dem betroffenen Haus und wählten den Notruf. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung des PK Friesoythe sowie die Freiwillige Feuerwehr Barßel stellten eine starke Rauchentwicklung sowie den Brand eines Zimmers fest. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von geschätzten 80.000 EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Barßel war mit 4 Fahrzeugen und 22 Kameraden vor Ort.

