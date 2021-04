Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfallflucht - Vechta

Am 02.04.21, gg. 23.45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Kopenhagener Straße in 49377 Vechta. Hier kollidierte er aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Verkehrsschild. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte er sich vom Unfallort. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

