POL-CUX: Zwei versuchte Einbrüche in Loxstedt +++ Einbruch in Debstedt +++ Einbruch in Drangstedt +++ Einbruch in Lamstedt +++ Einbruch in Cuxhaven

Zwei versuchte Einbrüche in Loxstedt +++ Einbruch in Debstedt +++ Einbruch in Drangstedt +++ Einbruch in Lamstedt +++ Einbruch in Cuxhaven

Loxstedt/Nesse. Am vergangenen Donnerstag (21.01.2021) ist es in der Zeit von 00:25 Uhr bis 11:00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Straße Im Lunebogen in Nesse gekommen. Die Täter versuchten hier eine Außenjalousie zu überwinden, was jedoch nicht gelang. Es blieb beim Versuch. Loxstedt/Stotel. Zu einer weiteren Versuchstat kam es in Stotel im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag (21.01.2021) 18:00 Uhr, bis zum vergangenen Freitag (22.01.2021) 09:30 Uhr. Die bisher unbekannten Täter versuchten die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Fasanenstraße aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Auch hier blieb es beim Versuch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der/den Tat/en oder zu dem/den Täter/n sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706-9480) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Geestland/Debstedt. Vom vergangenen Donnerstag (21.01.2021) 18:00 Uhr, bis zum vergangenen Samstag (23.01.2021) 19:30 Uhr, ist es in der Straße An der Alten Mühle in Debstedt zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch ein im Obergeschoss gelegenes Fenster Zutritt in das Einfamilienhaus. Hier werden die Räume des Hauses durchsucht. Was die Täter schließlich entwenden konnten, steht noch nicht abschließend fest. Geestland/Drangstedt. Zwischen vergangenem Freitag (22.01.2021) 20:00 Uhr und Sonntag (24.01.2021) 14:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in Drangstedt. Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch ein Fenster Zutritt in das zurzeit unbewohnte Haus in der Hauptstraße. Aus dem Haus dürfte nach ersten Angaben nichts entwendet worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der/den Tat/en oder zu dem/den Täter/n sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland (04743-9280) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Lamstedt. Bereits am vergangenen Freitag (21.01.2021), zwischen 08:00 Uhr und 17:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in Lamstedt. Bislang noch unbekannte Täter zerstören die Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Straße Kleiner Köven. Nachdem die Täter so in das Haus gelangen konnten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach geeignetem Diebesgut und entwendeten diversen Schmuck sowie Uhren. Inwieweit ein durch Zeugen im Nahbereich festgestellter blauer Pkw (Limousine) im Zusammenhang zu der Tat stehen könnte, kann noch nicht gesagt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter/n sowie dem blauen Pkw oder auch anderen auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor (04771-6070) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Cuxhaven. Am vergangenen Samstag (23.01.2021) ist es, in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 10:40 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch in der Straße Alter Deichweg in Cuxhaven gekommen. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich zunächst auf unbekannte Art und Weise Zutritt in das Treppenhaus eines dortigen Mehrfamilienhauses. Im Weiteren brachen sie dann eine Wohnungstür auf und entwendeten aus dieser Wohnung unter anderem Bargeld sowie eine Geldtasche. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter/n sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (04721-5730) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

