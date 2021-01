Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Geversdorf Verkehrsunfall in Geversdorf mit drei beteiligten PKW und zwei leichtverletzten Personen

Cuxhaven (ots)

Am 22.01.2021 kam es um 13.42h zu einem Verkehrsunfall auf der L111 Höhe Dingwördener Kreuzweg. Eine 58-jährige Fahrzeugführerin aus Geestland befuhr mit ihrem Dacia Sandero den Dingwördener Kreuzweg und bog an der Kreuzung L111 in diese nach rechts in Richtung B73 ein. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Dacia Sandero eines 41-jährigen aus Balje, der die L111 in Richtung Geversdorf befuhr und in diesem Moment ein vor ihm fahrendes PKW-Gespann überholte. Es kam zu einem Zusamenstoss beider PKW. Der überholende PKW kam nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Auch an dem PKW-Gespann entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9000 Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

PHK Reckermann

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell