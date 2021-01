Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht, Aufmerksame Zeugen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch um 11.35 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Abschnede, wie ein grauer PKW Mercedes beim Ausparken einen blauen PKW Opel touchiert. Der Fahrer des Mercedes verlässt den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Zeugen informieren die Polizei. Eine sofortige Fahndung führt zur Ermittlung des Flüchtigen. Es wurden passende Unfallschäden am Mercedes festgestellt und beweiserheblich gesichert. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

