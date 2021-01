POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Geestland; OT Debstedt PKW alleinbeteiligt in den Seitenraum

Polizeiinspektion Cuxhaven

Am 24.01.2021, zwischen 05:20 Uhr und 06:20 Uhr, ereignete sich an der Einmündung zum Gewerbegebiet Debstedt an der Drangstedter Chaussee ein Verkehrsunfall. Hierbei ist der VW Scirocco in grün von der Straße abgekommen und in den abschüssigen Seitenraum geraten. Beim Eintreffen der Beamten der Polizei Geestland versuchte der Eigentümer des PKW, ein 19-jähriger Bremerhavener, eigenständig das Fahrzeug zu bergen. Der Eigentümer war stark alkoholisiert und gab an, seinen PKW nicht geführt zu haben. Dennoch machte er widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04743/928-0 mit der Polizei Geestland in Verbindung zu setzen.

