Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung - Brand eines Einfamilienhauses in Nachtsheim (Vordereifel)

NachtsheimNachtsheim (ots)

Bezug nehmend auf die Erstmeldung der PI Mayen von 16:06 Uhr erfolgt folgende Nachtragsmeldung:

Am Sonntag, den 10.01.2021, gegen 15:40 Uhr, brach ein Brand in einem Einfamilienhaus im Ortskern der Gemeinde Nachtsheim (Verbandsgemeinde Vordereifel) aus. Die fünf Bewohner des Hauses, eine Familie, sowie ein Gast konnten sich aus dem Brandobjekt retten. Alle sechs Personen wurden mittelschwer, nach dem jetzigen Kenntnisstand jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Das Haus ist durch den Brand unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf 300.-350.000 Euro geschätzt. Eine Aussage zur Brandursache kann derzeit noch nicht getroffen werden. Derzeit sprechen jedoch keine Umstände für eine Brandverursachung durch Dritte. Die Löscharbeiten dauern (Stand: 18:15 Uhr) noch an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalinspektion Mayen wird mit den Ermittlungen zur Brandursache durchführen. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehreinheiten aus umliegenden Orten der VG Vordereifel sowie der Stadt Mayen, zwei Rettungshubschrauber, das DRK mit mehreren Rettungswagen, sowie die Polizeiinspektion Mayen mit sechs Beamten. Die Gesamtzahl der Einsatzkräfte dürfte sich auf annähernd 100 Kräfte belaufen.

