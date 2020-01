Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Drogenvortest positiv - Führerschein beschlagnahmt

Möhnesee (ots)

Von seinem Führerschein musste sich ein 24-jähriger Autofahrer vom Möhnesee am Sonntag, gegen 12 Uhr, erst einmal trennen. Einer Polizeistreife fiel der Autofahrer auf, nachdem er augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit in Körbecke auf der Seestraße unterwegs war. Eine Kontrolle des Fahrzeugführers auf der Brückenstraße ließ aufgrund seines Verhaltens den Eindruck entstehen, dass er zuvor Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Einen Atemalkoholtest stimmte er zu, bei einem Betäubungsmittelvortest wollte er jedoch nicht mitwirken. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Nach Auswertung der Blutprobe wird feststehen, ob Drogen eine Rolle gespielt haben oder auch nicht. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell