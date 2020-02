POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat - Ratingen - 2002040

Polizei Mettmann

Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat - Ratingen - 2002040

Mettmann

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Donnerstag (6. Februar 2020) einen 34-jährigen Ratinger festgenommen hat, der zuvor in ein Geschäft in Ratingen-West eingedrungen war und dort Mitarbeiterspinde aufgebrochen hatte.

Das war passiert:

Gegen 7:50 Uhr verschaffte sich der Ratinger unbefugt Zugang in die Mitarbeiterräume eines Fachgeschäftes für Deko- und Geschenkartikel an der Lise-Meitner-Straße. Dort brach der Mann zwei Mitarbeiterspinde auf und entwendete daraus Bargeld. Dabei wurde er auf frischer Tat von einem Angestellten entdeckt, woraufhin der 34-Jährige die Flucht ergriff.

Gleich mehrere Zeugen verfolgten den Mann jedoch und entdeckten ihn kurz darauf, als er sich an einem Küchenfachgeschäft an der Kaiserswerther Straße hinter einem Auto versteckte. Die Zeugen hielten den Mann nun bis zum Eintreffen der inzwischen alarmierten Polizei fest. So klickten nur wenige Minuten nach Eingang des Notrufes die Handschellen und der Mann wurde festgenommen.

Die Polizeibeamten brachten ihn zur Wache. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Polizisten das zuvor entwendete Diebesgut (mehrere Hundert Euro) sicher. Außerdem stellten sie fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 34-jährige Ratinger ist bereits hinlänglich polizeibekannt, unter anderem wegen Diebstahls- und Drogendelikten.

Gegen ihn wurde nun ein erneutes Strafverfahren eingeleitet. Er soll am Freitag (7. Februar 2020) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

