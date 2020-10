Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Alufelgen entwendet (Korrekturmeldung)

Werl (ots)

Korrektur: Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen, der korrekte Zeitraum ist von Freitag auf Sonntag, zwischen 09:00 Uhr und 15:30 Uhr.

In der Zeit von Sonntag auf Montag, zwischen 15:00 Uhr und 09:45 Uhr, sind an der Hammer Straße von zwei Fahrzeugen die Alufelgen entwendet worden. Die Fahrzeuge wurden von unbekannten Tätern mittels Pflastersteinen aufgebockt, um die Räder entfernen zu können. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 18000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

