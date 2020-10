Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mann droht mit Waffe

Soest (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der Jakobistraße in einem Lokal, zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr, zu einem Streit gekommen. Ein unbekannter Mann verließ daraufhin das Lokal, um etwas später für kurze Zeit mit einem braun-schwarzen Revolver vor der Lokalität herum zu laufen. Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei verliefen negativ. Der Mann soll etwa 45 Jahre alt gewesen sein und etwa 170 cm groß. Er hatte kurze, schwarze Haare und eine auffällige Narbe oder Verletzung am rechten Auge. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall oder den Unbekannten geben können, werde gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

