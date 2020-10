Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Gullydeckel ausgehoben

Soest (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sontag wurde ein Gullydeckel an der Wippgasse ausgehoben. Die Täter warfen ihn anschließend in den großen Teich. Hier konnten die Polizeibeamten den Deckel bergen und wieder einsetzen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten die Telefonnummer 02921-91000 anzurufen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell