Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Maibaum umgekippt & Mauer mit Öl beschmutzt

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Maibaum umgekippt - Pkw beschädigt

Heftige Sturmböen haben am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr den Maibaum in Endersbach zu Fall gebracht. Glücklicherweise fiel der Baum in eine Bushaltebucht, wo sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen aufhielten. Lediglich ein geparkter Pkw wurde beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Mitarbeiter von Bauhof und der Feuerwehr beseitigten den Baum letztlich.

Fellbach: Mauer mit Öl beschmutzt

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag brachte ein bisher unbekannter Täter eine ölhaltige Flüssigkeit an einer Steinmauer in der Straße Im Keiferle an und beschädigte diese hierdurch. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell