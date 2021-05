Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Bienenvölker entwendet

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 13 Uhr an der Einmündung L 1150 / Schorndorfer Straße. Eine 68 Jahre alte Hyundai-Fahrerin wollte von der Schorndorfer Straße nach links auf die Landesstraße in Richtung Breitenfürst abbiegen und übersah hierbei den Opel einer 19-Jährigen, die die Landesstraße in Richtung Welzheim befuhr.

Schorndorf: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 9:40 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Autofahrer den Archivplatz und streifte einen geparkten VW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ am VW Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Vom Kennzeichen des Unfallverursachers ist bekannt, dass es sich um eine Waiblinger Zulassung handeln soll und die Ziffernfolge 3000 lautet. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Bienenvölker entwendet

Die Polizei in Sulzbach an der Murr hat die Ermittlungen wegen eines Diebstahls von acht Bienenvölkern übernommen und bittet dazu um Zeugenhinweise, nachdem die Tat am Dienstag angezeigt wurde. Die Völker standen am Waldrand bei der Sulzbacher Steige (B14) im Bereich des alten Freibades. Den vorliegenden Informationen zufolge wurde die Tat zwischen 23. April und 3. Mai 2021 verübt. Wer hierzu Beobachtungen machte oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Ziegelstraße ereignete sich am Montag eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 8.40 Uhr und 17 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer in der Sackgasse gegen den dort parkenden Pkw Audi und beschädigte diesen am hinteren linken Fahrzeugeck. Der Verursacher flüchtete ohne den Unfall anzuzeigen. Wer dazu Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

