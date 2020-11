Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Roller brannte; Roter VW Golf ausgebrannt; Einschlag zwischen Türgriff und Fensterscheibe; ...und übrigens

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Roller brannte -Tatverdächtiger festgenommen - Zeugen gesucht

In Stadtallendorf fuhren die Feuerwehr und Polizei am Sonntag, 08. November, um 01.45 Uhr, in den Aussiger Weg. Dort brannte ein Motorroller. Die Feuerwehr löschte den Brand, der den Roller restlos zerstörte. Die Polizei überprüfte am Brandort einen 19-Jährigen und nahm in letztlich vorübergehend fest. Der junge, augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Mann erklärte weder seine Anwesenheit noch die auf seinem Handy zu sehenden Filmsequenzen, welche die Entstehung des Brandes zeigen, plausibel. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete eine Blutprobe und die Sicherstellung des Handys an. Derzeit deutet alles darauf hin, dass der Rollerbrand nicht durch einen technischen Defekt, sondern durch Brandstiftung entstand. Ob der 19-Jährige tatsächlich den Roller anzündete steht derzeit nicht fest. Die Polizei entließ den jungen Mann nach den notwendigen Maßnahmen. Wer war zur Tatzeit im Aussiger Weg rund um die Kita Elzerain? Wer hat den jungen Mann und sein Verhalten beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Roter VW Golf ausgebrannt - Kripo sucht Zeugen

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen und Spurensicherung ermittelt die Kriminalpolizei Marburg nach dem Brand eines Autos wegen Brandstiftung. Das Feuer führte zu einem Totalschaden an dem betroffenen roten VW Golf (Wert: ca. 8000 Euro). Der Pkw parkte mit der Front zur Natursteinmauer auf einem der Parkplätze auf Höhe des Anwesens Gisonenweg 7 und stand in der Nacht zum Donnerstag, 05. November, um ca. 00.50 Uhr im Vollbrand. Der Fahrer hatte sein Auto am Mittwochnachmittag dort abgestellt. Das Feuer selbst zog keine weiteren Fahrzeuge in Mitleidenschaft. Wer hat in der Nacht vor der Brandentstehung im Gisonenweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einschlag zwischen Türgriff und Fensterscheibe

Am Sonntag, 01. November, um 11.45 Uhr, schlug etwas deutlich hörbar an der Fahrerseite eines schwarzen Renault Clio ein. Der Clio war gerade im Gerichtsweg und fuhr Richtung Hölderlinstraße. Der Einschlag war in Höhe des kleinen Waldstücks und des Gebäudes Kaffweg 26. Der Fahrer hielt an, schaute nach und bemerkte an der Fahrertür rechts oberhalb des Türgriffs eine kreisrunde, mehrere Millimeter große Delle. Personen hat der Fahrer zu dieser Zeit nicht gesehen. Was letztlich den Schaden im Blech des Clios verursachte, steht nicht fest. Möglich sind sowohl ein Geschoss aus einer Luftdruckwaffe als auch eines aus einer Zwille. Ein Steinwurf oder etwa ein durch ein anderes Fahrzeug verursachter Steinschlag scheiden als Ursache eher aus. Der Schaden am Renault beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

...und übrigens

gab es dann noch einen Mann, der nach eigenen Angaben seine sonst im jetzt leider derzeit Corona bedingt geschlossenen Fitnessstudio durchgeführten Kraftübungen an die frische Luft verlegte. So weit so gut, allerdings waren sowohl der gewählte Ort als auch das benutzte "Gewicht" in Zeiten von Autobahnabseilaktionen wohl eher etwas unüberlegt und verursachte einen Polizeieinsatz. Der komplett schwarz gekleidete Mann trainierte mit seinem Baumstamm mitten auf der Konrad-Adenauer-Brücke, die ja bekanntlich über die Eisenbahnschienen und die Stadtautobahn führt. Richtigerweise meldeten besorgte Verkehrsteilnehmer ihre Beobachtungen am Sonntag, 08. November, gegen 13 Uhr. Die Polizei konnte dann aber schnell sowohl für den Verkehr auf der B 3 als auch für den Bahnverkehr Entwarnung geben. Der Mann hatte die Brücke bereits verlassen und war mit seinem Baumstamm weitergezogen. Die Polizei überprüfte den knapp über 50 Jahre alten Sportler in der Schwanallee.

