Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme: Dieb stiehlt erneut

Hamm-Herringen (ots)

Am Montag, 23. März, wurde ein Ladendieb gegen 17.30 Uhr auf frischer Tat ertappt. Der 33-jährige Hammer griff in einem Baumarkt an der Dortmunder Straße zu: Er hatte Bastelbeton aus der Auslage genommen und unter seiner Jacke versteckt.

Ein Ladendetektiv beobachtete den Tatverdächtigen dabei, konfrontierte ihn mit dem Vorwurf des Diebstahl und verständigte die Polizei. Zudem sprach er dem Hammer ein Hausverbot aus.

Bei der Kontrolle der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 33-jährigen Mann wegen eines gleichgelagerten Deliktes bereits ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen. Das Diebesgut konnte im Baumarkt bleiben. (lt)

