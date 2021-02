Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Brand in Keller

Vermutlich löste ein technischer Defekt ein Feuer am Dienstag in Kuchen aus.

Kurz nach 16 Uhr bemerkte ein Zeuge Rauch in einem Haus in der Seewiesenstraße. Der Rauch kam aus dem Keller. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Der Brand war schnell gelöscht, der Keller war stark verrußt. Vermutlich kam es an einem Wäschetrockner zu einem technischen Defekt, der den Schwelbrand auslöste. Die Feuerwehr lüftete die Räumlichkeiten und trieb den Rauch aus dem Gebäude. Das Haus blieb bewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

