POL-UL: (BC) Riedlingen - Stoßstange gestohlen

An einem Lastwagen bedienten sich am Wochenende in Riedlingen Unbekannte.

Ulm (ots)

Der MAN stand laut Angaben der Polizei zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in der Robert-Bosch-Straße. In diesem Zeitraum waren die Diebe am Werk. Sie montierten die komplette vordere Stoßstange inklusive Lichter und Kennzeichen ab. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei aus Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++0242738

