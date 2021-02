Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Feuerwehr löscht Brand

Am frühen Dienstag geriet in Ulm eine Desinfektionsanlage in Brand.

Ulm (ots)

Ohne Verletzte und ohne Gebäudeschaden endete gegen 00.30 Uhr ein Brand in einem Gebäude am Oberen Eselsberg. Vermutlich wegen eines technischen Defekts war dort der Elektromotor einer Desinfektionsanlage in Brand geraten. Durch den Rauch mussten mehrere Patienten ihre Zimmer verlassen. Die Feuerwehr kam, löschte die Flammen und lüftete das Gebäude. Der Schaden an der Anlage beträgt laut Polizei rund 10.000 Euro.

