Zu schnell war am Dienstagmorgen ein Autofahrer auf der Bundesstraße bei Eberhardzell unterwegs.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 33-Jährige gegen 7.45 Uhr in Richtung Oberessendorf. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam er in einer Kurve von der Straße ab. Sein Mazda fuhr eine Böschung hinab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich alleine befreien. Mit leichten Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Es wurde abgeschleppt.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Fahrweise vor allem im Winter stets an die Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasst werden muss. Nebel, Dunkelheit, Regen, Schnee oder Eis lassen das Unfallrisiko um ein Vielfaches ansteigen. Reduziertes Tempo, ausreichender Abstand, vorausschauendes Fahren und vorsichtiges Bremsen sollten daher selbstverständlich sein, damit alle sicher ankommen.

