Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der L175/ Dringend Zeugen gesucht!

NiederwörresbachNiederwörresbach (ots)

Am Montag, dem 23.11.2020, kam es am späten Nachmittag gegen 17 Uhr auf der L175 zwischen dem Verkehrskreisel Herborn und Niederwörresbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem einem Verkehrsteilnehmer ein Schreinerwinkel gegen die Seitenscheibe in der Fahrertür geschlagen ist. Ob dieser bereits auf der Fahrbahn lag oder von einem entgegenkommenden Fahrzeug verloren wurde, ist ungewiss. Potentielle Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter Tel.: 06781-5610 zu richten.

